Atletica italiana nella storia

(Di lunedì 2 agosto 2021) E' stata una domenica incredibile per l'e per lo sport in generale. Due azzurri, entrambi atleti della Polizia, hanno portato a casa l'oro nel salto in alto e nei 100 metri piani ...

E' stata una domenica incredibile per l'e per lo sport in generale. Due azzurri, entrambi atleti della Polizia, hanno portato a casa l'oro nel salto in alto e nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Due grandi ...Più tardi aggiunge: 'Sono molto felice per l', perchè oggi in Italia c'è l'uomo più veloce al mondo e l'uomo che salta più in alto nel mondo. Vale sempre la pena di credere in ...A stuzzicare il nuovo Messia dell’atletica italiana sono arrivate le parole di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 a Roma 1960 che al Corriere dello Sport non ha utilizzato giri di parole: “Può ...Telefonata dalla mamma per Gianmarco Tamberi durante la conferenza stampa dopo la conquista della storica medaglia d'oro ...