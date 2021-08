Atletica, il papà di Gianmarco Tamberi: “Il rinvio delle Olimpiadi per la pandemia lo ha aiutato” (Di lunedì 2 agosto 2021) Quella di ieri è stata indubbiamente una giornata leggendaria per l’Atletica e per lo sport italiano, grazie al doppio oro azzurro firmato nel giro di pochi minuti da Gianmarco Tamberi nel salto in alto e da Marcell Jacobs nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. “Gimbo”, che aveva dovuto saltare la precedente rassegna a cinque cerchi per un infortunio beffardo, si è riscattato salendo addirittura sul gradino più alto del podio insieme al qatariota Mutaz Essa Barshim con una misura di 2,37 metri. “Sto realizzando che abbiamo vinto l’Olimpiade – dichiara a caldo Marco Tamberi, papà-allenatore di ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Quella di ieri è stata indubbiamente una giornata leggendaria per l’e per lo sport italiano, grazie al doppio oro azzurro firmato nel giro di pochi minuti danel salto in alto e da Marcell Jacobs nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. “Gimbo”, che aveva dovuto saltare la precedente rassegna a cinque cerchi per un infortunio beffardo, si è riscattato salendo addirittura sul gradino più alto del podio insieme al qatariota Mutaz Essa Barshim con una misura di 2,37 metri. “Sto realizzando che abbiamo vinto l’Olimpiade – dichiara a caldo Marco-allenatore di ...

