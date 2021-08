Atletica, Gianmarco Tamberi: “Volevo essere felice così. Che brividi la Bandiera che sale e l’Inno” (Di lunedì 2 agosto 2021) Le emozioni e la magia della serata di ieri si uniscono a quella di oggi, nel vedere prima Marcell Jacobs e poi Gianmarco Tamberi salire sul podio e riceve la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Il saltatore azzurro si è poi fermato ai microfoni della RAI, parlando proprio dell’emozione vissuta: “Il momento dell’Inno e di quando la Bandiera dell’Italia sale, il Tricolore sale più in alto di tutti è sempre un momento da brividi”. Ancora sulla vittoria e sul lungo percorso affrontato: “L’ho inseguita così tanto, sono stati cinque anni difficili perchè ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Le emozioni e la magia della serata di ieri si uniscono a quella di oggi, nel vedere prima Marcell Jacobs e poisalire sul podio e riceve la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Il saltatore azzurro si è poi fermato ai microfoni della RAI, parlando proprio dell’emozione vissuta: “Il momento dele di quando ladell’Italia, il Tricolorepiù in alto di tutti è sempre un momento da”. Ancora sulla vittoria e sul lungo percorso affrontato: “L’ho inseguitatanto, sono stati cinque anni difficili perchè ...

