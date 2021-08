Atletica, Filippo Randazzo: “Ho mancato una prestazione alla mia portata, sono deluso” (Di lunedì 2 agosto 2021) La finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stata letteralmente vibrante. Tutto si è deciso all’ultimo tentativo, con il greco Miltiadis Tentoglou che ha piazzato la zampata giusta e ha distrutto il sogno di Juan Miguel Echevarria e Maykel Masso che sognavano già la doppietta in salsa cubana. Per i colori italiani era impegnato il nostro Filippo Randazzo, che ha concluso la sua gara in ottava posizione, con qualche rammarico di troppo. La gara di salto in lungo ha vissuto sul dominio del duo cubano che, nonostante qualche acciacco fisico di troppo, si era portato al comando, pronto per uno storico uno-due. Ma, proprio sul più bello, ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) La finale del salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è stata letteralmente vibrante. Tutto si è deciso all’ultimo tentativo, con il greco Miltiadis Tentoglou che ha piazzato la zampata giusta e ha distrutto il sogno di Juan Miguel Echevarria e Maykel Masso che sognavano già la doppietta in salsa cubana. Per i colori italiani era impegnato il nostro, che ha concluso la sua gara in ottava posizione, con qualche rammarico di troppo. La gara di salto in lungo ha vissuto sul dominio del duo cubano che, nonostante qualche acciacco fisico di troppo, si era portato al comando, pronto per uno storico uno-due. Ma, proprio sul più bello, ...

