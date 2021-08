Atletica, Dalia Kaddari: “Volevo questa semifinale, ora concentrazione per centrare il sogno della finale” (Di lunedì 2 agosto 2021) Non può che sorridere la nostra Dalia Kaddari al termine delle batterie dei 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Grazie ad una prova di spessore, ed un tempo di 23?26, la nostra portacolori si è, infatti, qualificata per le semifinali tramite accesso diretto, esattamente da terza in classifica. La nativa di Cagliari ha corso una batteria veramente di livello. Efficace in curva, bene anche nel finale, andando a beffare la giamaicana Shericka Jackson sul traguardo e, di conseguenza, andando ad eliminarla. A questo punto tutta la concentrazione dell’atleta classe 2001 passa alle ore 12.25, per una ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Non può che sorridere la nostraal termine delle batterie dei 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Grazie ad una prova di spessore, ed un tempo di 23?26, la nostra portacolori si è, infatti, qualificata per le semifinali tramite accesso diretto, esattamente da terza in classifica. La nativa di Cagliari ha corso una batteria veramente di livello. Efficace in curva, bene anche nel, andando a beffare la giamaicana Shericka Jackson sul traguardo e, di conseguenza, andando ad eliminarla. A questo punto tutta ladell’atleta classe 2001 passa alle ore 12.25, per una ...

