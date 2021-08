Atletica, Daisy Osakue dopo la finale del disco: “Speravo di entrare nella finale a otto. Non vedo l’ora di tornare a gareggiare” (Di lunedì 2 agosto 2021) Un dodicesimo posto difficile da mandare giù. dopo la splendida qualificazione dell’altro giorno, ottenuta eguagliando il record italiano a 63,66 metri (stabilito nel giugno del 1996 da Agnese Maffeis), oggi per Daisy Osakue è arrivato, nella finale del lancio del disco femminile vinta dalla statunitense Valarie Allman (68,98 metri) un negativo dodicesimo posto (59,97). La discobola azzurra ha così commentato, ai microfoni della Rai, la sua gara: “Avevo tante speranze – ha ammesso – almeno di entrare nella ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Un dodicesimo posto difficile da mandare giù.la splendida qualificazione dell’altro giorno, ottenuta eguagliando il record italiano a 63,66 metri (stabilito nel giugno del 1996 da Agnese Maffeis), oggi perè arrivato,del lancio delfemminile vinta dalla statunitense Valarie Allman (68,98 metri) un negativo dodicesimo posto (59,97). Labola azzurra ha così commentato, ai microfoni della Rai, la sua gara: “Avevo tante speranze – ha ammesso – almeno di...

