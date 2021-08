Atletica, Ala Zoghlami sui 3000 siepi: “Mi è dispiaciuto non arrivare negli otto. L’anno prossimo voglio crescere ulteriormente” (Di lunedì 2 agosto 2021) Un nono posto che non lo rende felice. E’ un Ala Zoghlami analitico, poco soddisfatto (nel senso buono, ndr) e desideroso di pensare a un futuro di crescita quello che al termine della finale olimpica dei 3000 siepi racconta le sue impressioni ai microfoni della Rai. “La gara non è stata di facile lettura e di sicuro questo non ha avvantaggiato nessuno, con passaggi un po’ strani: nel complesso la cosa che mi è dispiaciuta è stata quella di non essere riuscito a finire fra i primi otto (è arrivato nono, ndr)”. “Da domani penseremo al futuro e visti i risultati anche di Ahmed Abdelwahed e di mio fratello Osama (quest’ultimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Un nono posto che non lo rende felice. E’ un Alaanalitico, poco soddisfatto (nel senso buono, ndr) e desideroso di pensare a un futuro di crescita quello che al termine della finale olimpica deiracconta le sue impressioni ai microfoni della Rai. “La gara non è stata di facile lettura e di sicuro questo non ha avvantaggiato nessuno, con passaggi un po’ strani: nel complesso la cosa che mi è dispiaciuta è stata quella di non essere riuscito a finire fra i primi(è arrivato nono, ndr)”. “Da domani penseremo al futuro e visti i risultati anche di Ahmed Abdelwahed e di mio fratello Osama (quest’ultimo ...

ItaliaTeam_it : Gimbo Tamberi in finale nel salto in alto, Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami qualificati per la finale dei 3000 siepi… - Coninews : Tre finalisti azzurri nella prima mattinata dell'atletica a #Tokyo2020! ?? Staccano il pass per la finale Gianmarco… - CusPAOfficial : ATLETICA: Ala Zoghlami nella storia, nono e top10 mondiale ai Giochi di Tokyo 2020 - azzurridigloria : Finale #3000siepi: bella gara di Ala #Zoghlami 9° in 8:18.50, male #Abdelwahed 14° in 8:24.34 per @ItaliaTeam_it… - azzurridigloria : E' il momento della finale dei #3000siepi: in gara Ala #Zoglhami e #Abdelwahed per @ItaliaTeam_it @atleticaitalia.… -