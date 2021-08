Atalanta, un mercato senza scossoni per puntare ai tre obiettivi principali (Di lunedì 2 agosto 2021) Per non perdere di vista i tre obiettivi predominanti da quando il Gasp è di casa a Bergamo, vale dire alta classifica in campionato e il più avanti possibile nelle sfide europee e di Coppa Italia. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 agosto 2021) Per non perdere di vista i trepredominanti da quando il Gasp è di casa a Bergamo, vale dire alta classifica in campionato e il più avanti possibile nelle sfide europee e di Coppa Italia.

Advertising

pisto_gol : L’Atalanta è una società-modello, capace di coniugare gestione e risultati, e una parte della tifoseria contesta l… - _RP10_ : @Buuuubuuulaa @NicoSchira @Atalanta_BC Pogba avrebbe preso molti più soldi in primis, 12/15 milioni all’anno… roba… - Buuuubuuulaa : @_RP10_ @NicoSchira @Atalanta_BC Ci vuole tempo? Sai cosa vuol dire farei il crociato? È molto difficile, se non im… - _RP10_ : @Buuuubuuulaa @NicoSchira @Atalanta_BC È sul mercato perché vuole giocare di più e al momento le gerarchie sono: Bo… - Buuuubuuulaa : @loc__7 @_RP10_ @NicoSchira @Atalanta_BC Romero è stato per rendimento tra i migliori difensori in serie A della st… -