Ashley Judd torna a sorridere | cammina di nuovo a quasi sei mesi dall' incidente in Africa

Advertising

ModaCorriere : Ashley Judd è tornata a camminare a quasi sei mesi dall’incidente in Congo. «È stato un lungo viaggio» - ciakmag : Buone notizie, dopo il grave incidente subito da #AshleyJudd -

Ultime Notizie dalla rete : Ashley Judd

TGCOM

è tornata di nuovo a camminare, dopo che a febbraio si era frantumata la gamba in una foresta pluviale congolese. Si era rotta la tibia in più punti, rischiando di perdere del tutto la ...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) The Identical Ray Liotta ein una favola musicale su due gemelli separati alla nascita: Dexter diventa un idolo rock, Ryan viene adottato da ...Ashley Judd è ora in grado di camminare senza assistenza. L’attrice di «High Crimes», che si è rotta una gamba durante un viaggio in Congo l'anno scorso, ha pubblicato una serie di foto e video del lu ...Ashley Judd è tornata di nuovo a camminare, dopo che a febbraio si era frantumata la gamba in una foresta pluviale congolese. Si era rotta la tibia in più punti, rischiando di perdere del tutto la gam ...