Arsenal, Bellerin rivela: “Dopo il primo brutto infortunio ho iniziato a bere molto” (Di lunedì 2 agosto 2021) L’esterno dell’Arsenal, Hector Bellerin, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube Timbsy, ha rivelato il bruttissimo periodo vissuto Dopo il suo pesante infortunio del 2019: “Era la prima volta che mi capitava un infortunio del genere. E nonostante avessi amici e compagni di squadra che avevano avuto la stessa esperienza, nonostante la mia famiglia accanto, non sapevo esattamente cosa mi stesse succedendo. Parliamo di un momento in cui quando sono tornato non mi potevo ancora allenare sul serio e ho cominciato a uscire, a bere molto e a fare ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’esterno dell’, Hector, nel corso di un’intervista rilasciata al canale YouTube Timbsy, hato il bruttissimo periodo vissutoil suo pesantedel 2019: “Era la prima volta che mi capitava undel genere. E nonostante avessi amici e compagni di squadra che avevano avuto la stessa esperienza, nonostante la mia famiglia accanto, non sapevo esattamente cosa mi stesse succedendo. Parliamo di un momento in cui quando sono tornato non mi potevo ancora allenare sul serio e ho cominciato a uscire, ae a fare ...

