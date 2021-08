Arisa, esce il nuovo brano “Psyco” : ecco il suo prossimo album (Di lunedì 2 agosto 2021) Arisa SPIEGA LA NUOVA TRACCIA DEL SUO album La cantante Arisa si prepara alla prossima uscita del suo nuovo album. La traccia presentata in questi giorni è “Psyco”. LEGGI ANCHE Arisa: da oggi online il video del nuovo singolo “Psyco” LA CANTANTE Arisa PARLA DEI NUOVI PROGETTI In queste ore è uscito il videoclip ufficiale di “Psyco”, nuovo brano di Arisa. L’artista è stata riconfermata nelle cattedre di Amici, lo scorso anno arrivata come new entry insieme ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 agosto 2021)SPIEGA LA NUOVA TRACCIA DEL SUOLa cantantesi prepara alla prossima uscita del suo. La traccia presentata in questi giorni è “”. LEGGI ANCHE: da oggi online il video delsingolo “” LA CANTANTEPARLA DEI NUOVI PROGETTI In queste ore è uscito il videoclip ufficiale di “”,di. L’artista è stata riconfermata nelle cattedre di Amici, lo scorso anno arrivata come new entry insieme ...

Advertising

siryatripoli : abbiamo due opzioni: 1- il video di psyco esce in mattinata 2- esce giovedì prossimo io mi sa che quoto per la seconda #psyco #arisa - Hocambiatoipia2 : Arisa tutta tranquilla annuncia che domani esce il video di Psyco come se stesse raccontando cosa mangia oggi per pranzo?? -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa esce CANZONI DELLA SETTIMANA: le nuove uscite discografiche (30 Luglio 2021) #NewMusicFriday Nancy Sinatra - Voto 7,00 - Brano che esce dai cassetti di Nancy. Sempre qualità ispirativa!!! ... Rock forever !!! Olly - Arisa - Voto 5,00 - Non mi piace questo remix. Questo brano non può essere ...

Giovedì in castello concerto di Elodea e John Qualcosa Ha aperto i concerti di Arisa nel 2012 (Millemiglia " Bs) e di Micheal Bolton 2013 (Barletta e ... Nel 2018 esce il suo quarto album "Confluenze", un lavoro che la vede collaborare, anche come autrice, ...

Ecco quando esce Donda, il nuovo album di Kanye West Soundsblog Badminton, Olimpiadi Tokyo: Kento Momota esce dal torneo. Eliminato il grande favorito Il padrone di casa Kento Momota saluta il torneo di Badminton alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il giapponese perde l'incontro valido per il 'gruppo A' contro il coreano Kwanghee Heo. Il favorito del tabe ...

Nancy Sinatra - Voto 7,00 - Brano chedai cassetti di Nancy. Sempre qualità ispirativa!!! ... Rock forever !!! Olly -- Voto 5,00 - Non mi piace questo remix. Questo brano non può essere ...Ha aperto i concerti dinel 2012 (Millemiglia " Bs) e di Micheal Bolton 2013 (Barletta e ... Nel 2018il suo quarto album "Confluenze", un lavoro che la vede collaborare, anche come autrice, ...Il padrone di casa Kento Momota saluta il torneo di Badminton alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il giapponese perde l'incontro valido per il 'gruppo A' contro il coreano Kwanghee Heo. Il favorito del tabe ...