Ariadna Romero, la foto col figlio Leo e finisce travolta dalle critiche. Anche Pierpaolo Pretelli (Di lunedì 2 agosto 2021) “Tu e io”. Una foto, tre semplici parole. Sicuramente Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, non si aspettava di provocare un polverone con un post del genere. Nella foto la modella appare con il figlio Leonardo, frutto dell’amore con l’ex gieffino, ora compagno di Giulia Salemi. La separazione tra i due non è stata indolore. Ariadna, dopo la rottura con Pierpaolo, decise di tornare a Cuba dalla sua famiglia. A quel tempo, infatti, non aveva nessuno in Italia. L’allontanamento con Leonardo, però, è costato molto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) “Tu e io”. Una, tre semplici parole. Sicuramente, ex di, non si aspettava di provocare un polverone con un post del genere. Nellala modella appare con ilLeonardo, frutto dell’amore con l’ex gieffino, ora compagno di Giulia Salemi. La separazione tra i due non è stata indolore., dopo la rottura con, decise di tornare a Cuba dalla sua famiglia. A quel tempo, infatti, non aveva nessuno in Italia. L’allontanamento con Leonardo, però, è costato molto a ...

Advertising

Stefycr7T : RT @blogtivvu: Commenti contro Pierpaolo Pretelli, bufera social: Ariadna Romero mette involontariamente l’ex “in pasto” agli hater https:… - mikipivot : E comunque voglio dire una cosa, per me Ariadna Romero (faccio nomi e cognomi) dovrebbe cadere nel dimenticatoio no… - meneresto : RT @blogtivvu: Commenti contro Pierpaolo Pretelli, bufera social: Ariadna Romero mette involontariamente l’ex “in pasto” agli hater https:… - Carmelacarmen8 : RT @egocentrissima: Lui je piscia in testa ad Ariadna Romero PP leggimi e vanne fiero?? #PRELEMI - IreneGiuliodor2 : RT @egocentrissima: Lui je piscia in testa ad Ariadna Romero PP leggimi e vanne fiero?? #PRELEMI -