Anna Pettinelli | lei è bellissima ma la figlia è stupenda | l’avete mai vista?

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 2 agosto 2021), famosa conduttrice radiofonica ed insegnante del talent di Amici, ha una. Sapete chi è?-AltraNotizia, nata a Livorno il 28 gennaio 1957, è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e opinionista. La sua carriera è iniziata quando aveva solo 16 anni, in alcune radio locali della Toscana. Successivamente ha poi presentato due edizioni del Festival di Sanremo e due di Un disco per l’estate. Da allora è famosa soprattutto come conduttrice radiofonica. Da molti anni ...