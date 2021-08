Ancora roghi vicino Pescara, Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte: spente le fiamme alla Pineta Dannunziana – Il video (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la bonifica andata avanti per tutta la notte, lunedì mattina sta tornando sotto controllo la situazione nella zona a Sud di Pescara, colpita ieri 1 agosto da un incendio che ha devastato la Riserva Pineta Dannunziana, polmone verde della città distrutto dalle fiamme. Vigili del fuoco e volontari della Protezione civile hanno presidiato l’area durante la notte per monitorare eventuali focolai ed evitare che il rogo riprendesse. In provincia, però, è Ancora emergenza: ai roghi già in corso, come quello ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo la bonifica andata avanti perla, lunedì mattina sta tornando sotto controllo la situazione nella zona a Sud di, colpita ieri 1 agosto da un incendio che ha devastato la Riserva, polmone verde della città distrutto dalledele volontari della Protezione civile hanno presidiato l’area durante laper monitorare eventuali focolai ed evitare che il rogo riprendesse. In provincia, però, èemergenza: aigià in corso, come quello ...

