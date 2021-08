Anche Giorgetti si è accorto che non si può consegnare il Paese a Meloni (Di lunedì 2 agosto 2021) Alla fine se ne è accorto Anche lui. Anche Giancarlo Giorgetti ha confessato a mezza bocca di non “riconoscersi” più nel progetto sovranpopulista e fancazzista di Matteo Salvini. Anche Giorgetti, rappresentante fin troppo silenzioso di quella Lega che preferisce di gran lunga parlare alla borghesia imprenditoriale che rincorrere qualsiasi inutile e dannosa ribellione anti sistema, si è accorto che no, non è possibile tenere tutto insieme, che Draghi e Salvini non possono andare per mano, che non si può rischiare (sì rischiare è il temine giusto) di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) Alla fine se ne èlui.Giancarloha confessato a mezza bocca di non “riconoscersi” più nel progetto sovranpopulista e fancazzista di Matteo Salvini., rappresentante fin troppo silenzioso di quella Lega che preferisce di gran lunga parlare alla borghesia imprenditoriale che rincorrere qualsiasi inutile e dannosa ribellione anti sistema, si èche no, non è possibile tenere tutto insieme, che Draghi e Salvini non possono andare per mano, che non si può rischiare (sì rischiare è il temine giusto) di ...

