Amichevoli Roma 2021: ecco gli impegni precampionato dei giallorossi di Mourinho (Di lunedì 2 agosto 2021) La Roma nella stagione 2021-2022 ripartirà da Josè Mourinho dopo l’era Fonseca che si è conclusa con il settimo posto nella passata stagione che consentirà ai giallorossi di partecipare alla prossima Conference League. Lo “Special One” verrà ufficialmente presentato giovedì 8 luglio alle ore 13.30 e nel pomeriggio dopo i consueti test atletici prenderà il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Josè Mourinho torna in Italia, il colpo della Roma Europa League con arbitro donna, altra prima volta ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Lanella stagione-2022 ripartirà da Josèdopo l’era Fonseca che si è conclusa con il settimo posto nella passata stagione che consentirà aidi partecipare alla prossima Conference League. Lo “Special One” verrà ufficialmente presentato giovedì 8 luglio alle ore 13.30 e nel pomeriggio dopo i consueti test atletici prenderà il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Josètorna in Italia, il colpo dellaEuropa League con arbitro donna, altra prima volta ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Mercoledì alle 12:00 italiane affronteremo il Belenenses SAD ?? - GoldelNapoli : Amichevoli estive: il Napoli Femminile perde di misura con la Roma - Ulissesempre1 : RT @StePedrotti: A Roma abbiamo la stampa sportiva che si preoccupa X noi poveri tifosi.Non sappiamo pronunciare i nuovi acquisti , non sap… - TheRealJimmyASR : RT @StePedrotti: A Roma abbiamo la stampa sportiva che si preoccupa X noi poveri tifosi.Non sappiamo pronunciare i nuovi acquisti , non sap… - romaforever_it : Amichevole, Belenenses-Roma: dove vederla in TV, orario, canale e diretta streaming -