“Altro che Tina | chi c’è nel mio cuore” Kikò Nalli | colpo di scena | l’annuncio è una vera bomba

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 2 agosto 2021)è tornato alla ribalta in queste ore ed ha deciso di replicare per le rime alle dichiarazioni della sua ex fidanzata Ambra Lombardo. Quest’ultima ha detto: “è un uomo molto buono. Posso dire tante cose belle di lui. Il mio ex è tanto innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie. Se è ancora innamorato diCipollari? Bisognerebbe chiederlo a lui. Però ogni volta che parlavamo della fine del suo matrimonio lui si intristiva”. E non solo. L’ex partner ha continuato, dicendo: “Era come se, tra le righe, mi dicesse che lui e ...