Allarme delle Ong. Centinaia di migranti alla deriva nel Mediterraneo centrale. Oltre 800 persone avvistati al largo di Lampedusa (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono Centinaia i migranti, alla deriva su diverse imbarcazioni nel Mediterraneo centrale. L’allarme arriva dalle Ong impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso secondo le quali sarebbero ci sarebbero tra le 400 e le 800 persone in difficoltà. Alarm Phone, in una serie di tweet, parla di “almeno 3 barche di legno sovraffollate alla deriva in zona Sar di Malta” con Oltre 500 vite a rischio sottolineando di aver informato le autorità per tutta la notte e che al momento “non c’è ancora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) Sonosu diverse imbarcazioni nel. L’arriva dalle Ong impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso secondo le quali sarebbero ci sarebbero tra le 400 e le 800in difficoltà. Alarm Phone, in una serie di tweet, parla di “almeno 3 barche di legno sovraffollatein zona Sar di Malta” con500 vite a rischio sottolineando di aver informato le autorità per tutta la notte e che al momento “non c’è ancora ...

Advertising

enpaonlus : Roma: Fondi fermi da febbraio per canili e gattili convenzionati, il grido d'allarme delle associazioni… - MicheleSpina20 : RT @WWFitalia: ??Mediterraneo di #fuoco ?? Terribili #incendi continuano a divampare in #Italia #Grecia e #Turchia Le #foreste bruciano, il… - Ele50914029 : RT @WWFitalia: ??Mediterraneo di #fuoco ?? Terribili #incendi continuano a divampare in #Italia #Grecia e #Turchia Le #foreste bruciano, il… - arcocielo : RT @WWFitalia: ??Mediterraneo di #fuoco ?? Terribili #incendi continuano a divampare in #Italia #Grecia e #Turchia Le #foreste bruciano, il… - RedattoreSocial : #Cybersicurezza, #Uecoop: ogni giorno in Italia 600 reati sul web fra estorsioni, truffe, frodi e delitti informati… -