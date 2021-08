Allarme cybersicurezza in Italia | dove si registra una media di 600 crimini informatici al giorno

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’attacco hacker al portale Salute della Regione Lazio che è ancora in corso unta un faro gigantesco sulla questione degli attacchi hacker a sistemi e infrastrutture sensibili. Inabbiamo avuto l’attacco hacker al sito del Comune di Brescia e ora, dalla notte tra sabato e domenica, il ransomware CryptoLocker che ha preso in ostaggio il sistema di gestione della sanità in Lazio. La crescita attacchi hacker è tale che, come riportano i dati, si può parlare di unin. Dopo la comunicazione da parte di D’Amato ieri mattina sui social si è fatta strada – senza alcuna base concreta o senso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Allarme cybersicurezza

Il Sole 24 ORE

L'attacco nel weekend L'era scattato domenica mattina: colpiti i sistemi informatici di ... in un'intervista a Repubblica, parlando dell'Agenzia per lanazionale (Acn). "Due ...Con truffe, frodi e delitti informatici cresciuti del 48% èin Italia. E' quanto emerge dall'analisi dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat per cinque anni in relazione all'attaco hacker al Centro elaborazione dati ...Questo è quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati Istat per cinque anni in relazione all’attacco hacker al Centro ...Con truffe, frodi e delitti informatici cresciuti del 48% è allarme cybersicurezza in Italia. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle ...