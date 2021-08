Alicia Vikander: "Capisco le critiche a The Danish Girl, dobbiamo fare dei cambiamenti" (Di lunedì 2 agosto 2021) Ricordando le critiche a The Danish Girl, Vikander ha detto che spera che Hollywood arrivi ad un punto in cui più donne e uomini trans interpretano personaggi cis. Alicia Vikander, vincitrice dell'Oscar per la sua interpretazione in The Danish Girl, è tornata a parlare del film con Eddie Redmayne e quindi ad affrontare il tema dei ruoli trans affidati ad attori etero, sottolineando la sua speranza per il futuro di Hollywood dal punto di vista dell'inclusività. Sono trascorsi sei anni da quando The Danish Girl di Tom Hooper ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 agosto 2021) Ricordando lea Theha detto che spera che Hollywood arrivi ad un punto in cui più donne e uomini trans interpretano personaggi cis., vincitrice dell'Oscar per la sua interpretazione in The, è tornata a parlare del film con Eddie Redmayne e quindi ad affrontare il tema dei ruoli trans affidati ad attori etero, sottolineando la sua speranza per il futuro di Hollywood dal punto di vista dell'inclusività. Sono trascorsi sei anni da quando Thedi Tom Hooper ...

Advertising

dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: In un’intervista, #AliciaVikander ha parlato di #TombRaider2, previsto sequel del film del 2018, temporaneamente sospeso… - MoviesAsbury : In un’intervista, #AliciaVikander ha parlato di #TombRaider2, previsto sequel del film del 2018, temporaneamente so… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Tomb Raider 2, Alicia Vikander aggiorna i fan sul sequel: 'è in lavorazione' - darksa0irse : good to know che mia moglie Alicia Vikander è stata pazzeska in the green knight - JustNerd_IT : Tomb Raider: Alicia Vikander aggiorna i fan sullo stato del nuovo film - Leggi l'articolo completo su:… -