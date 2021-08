Alessandro Michieletto brilla alle Olimpiadi di Tokyo: umiltà e dedizione, chi è il nuovo frutto del vivaio d’oro del Trentino Volley (Di lunedì 2 agosto 2021) I telecronisti delle partite di pallavolo all’Olimpiade di Tokyo non fanno che sottolineare un aspetto: ha solo 19 anni e si comporta da giocatore navigato, rivelandosi importante quando serve, anche quando i suoi compagni sono in difficoltà. Nella squadra capitanata da Ivan Zaytsev, sta emergendo un talento chiamato Alessandro Michieletto, schiacciatore mancino dell’Itas Trentino. A mettere in evidenza le sue qualità non sono soltanto i commentatori, ma anche le statistiche. Dopo quattro partite, il 19enne si piazza ottavo tra i migliori realizzatori con 61 punti messi a terra, di cui 24 nel match di esordio contro il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) I telecronisti delle partite di pallavolo all’Olimpiade dinon fanno che sottolineare un aspetto: ha solo 19 anni e si comporta da giocatore navigato, rivelandosi importante quando serve, anche quando i suoi compagni sono in difficoltà. Nella squadra capitanata da Ivan Zaytsev, sta emergendo un talento chiamato, schiacciatore mancino dell’Itas. A mettere in evidenza le sue qualità non sono soltanto i commentatori, ma anche le statistiche. Dopo quattro partite, il 19enne si piazza ottavo tra i migliori realizzatori con 61 punti messi a terra, di cui 24 nel match di esordio contro il ...

