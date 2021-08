Albano ricorda l’abbandono di Romina Power e rivela nuovi dettagli (Di lunedì 2 agosto 2021) Albano confessa di aver sofferto tanto Albano Carrisi e Romina Power sono state una delle coppie più amate nella storia della canzone italiana, un simbolo per un’intera generazione. Voci bellissime, canzoni romantiche, una famiglia felice fino alla scomparsa della figlia. Il 31 Dicembre 1993 Ylenia Carrisi scomparve nel nulla mentre si trovava in America. Da L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 agosto 2021)confessa di aver sofferto tantoCarrisi esono state una delle coppie più amate nella storia della canzone italiana, un simbolo per un’intera generazione. Voci bellissime, canzoni romantiche, una famiglia felice fino alla scomparsa della figlia. Il 31 Dicembre 1993 Ylenia Carrisi scomparve nel nulla mentre si trovava in America. Da L'articolo proviene da KontroKultura.

Ultime Notizie dalla rete : Albano ricorda Settima edizione "Premio internazionale Maria Callas 2021" ... è ormai un'appuntamento fisso per la nostra città che ogni anno il 2 agosto ricorda il debutto ... La statuetta bronzea raffigurante la Divina è realizzata in esclusiva dallo scultore veronese Albano ...

Al basso Michele Pertusi il Premio Internazionale Maria Callas 2021 ... ogni anno, la cerimonia si tiene il 2 agosto, data che ricorda il debutto in Arena di Maria Callas. A creare la scultura bronzea che simboleggia il premio è stato il maestro Albano Poli. L'evento, ...

“Albano ricoverato per ischemia, è grave”: fake news, come stanno le cose Gossip e TV Esce per fotografare l’alba Cade dal dirupo e muore a 19 anni Voleva solo vedere l’alba. Venerdì si era alzata intorno alle 5.30 in punta di piedi ed era uscita dalla tenda, senza far rumore per non svegliare gli amici ancora addormentati. Francesca Barbara Mira ...

Yari Carrisi e Naike Rivelli, confessioni bollenti: i dettagli sull’ex figlio di Albano e Romina Le parole di Yari Carrisi. Lui è figlio di una delle coppie d’oro della musica e del mondo dello spettacolo nostrano, Albano Carrisi e Romina Power. Stiamo parlando di Yari Carrisi e Naike Rivelli che ...

