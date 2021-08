Al via oggi il voto sul nuovo Statuto del Movimento. Conte: “Mai pensato alla crisi di governo. Fiducia M5S è assicurata” (Di lunedì 2 agosto 2021) “Mai pensato a causare una crisi di governo”. Lo dice l’ex premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano La Stampa nel giorno in cui prendono il via le votazioni per il nuovo Statuto del M5S. Sulla Fiducia alla riforma della Giustizia Conte assicura: “Nel nuovo corso del M5S la presenza compatta sarà la cifra della nostra forza politica. Sulle assenze mi sono espresso ieri: non mi piacciono. Ma la Fiducia è assicurata”. Di fronte “a un blocco di forze politiche che ha fortemente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 agosto 2021) “Maia causare unadi”. Lo dice l’ex premier Giuseppein un’intervista al quotidiano La Stampa nel giorno in cui prendono il via le votazioni per ildel M5S. Sullariforma della Giustiziaassicura: “Nelcorso del M5S la presenza compatta sarà la cifra della nostra forza politica. Sulle assenze mi sono espresso ieri: non mi piacciono. Ma la”. Di fronte “a un blocco di forze politiche che ha fortemente ...

Advertising

rtl1025 : ?? '#GaetanoCurreri ha avuto un #infarto che ha superato brillantemente e adesso sta meglio'. Lo dice Roberto Drovan… - CagliariCalcio : Le fiamme hanno spazzato via vegetazione, allevamenti, case, vite. Il nostro pensiero oggi è per chi continua a lot… - emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - UnoNemoNessuno : RT @LaNotiziaTweet: Al via oggi il voto sul nuovo #Statuto del Movimento. #Conte: “Mai pensato alla crisi di governo. Fiducia M5S è assicur… - LaNotiziaTweet : Al via oggi il voto sul nuovo #Statuto del Movimento. #Conte: “Mai pensato alla crisi di governo. Fiducia M5S è ass… -