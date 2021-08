Al Sud caldo rovente | grandine al Nord | le previsioni meteo di martedì 3 agosto

(Di lunedì 2 agosto 2021) Nei prossimi giorni ilcontinuerà ad investire il Sud con punte abbondantemente sopra i 40 gradi. IlItalia invece vivrà una nuova fase di tempo instabile, con blitz temporaleschi. Trae venerdì 6sulle regioni settentrionali tornerà il rischio di temporali anche molto forti, con locali grandinate fino in pianura; sul resto dell'Italia, invece, lo scudo protettivo garantito dall'anticiclone manterrà lontane le perturbazioni e per questo motivo farà ancora moltocon valori termici ben oltre le medie climatiche. Le zone più calde Attenzione soprattutto alla Puglia e alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sud caldo

Brucia ancora l' Europa delavvolta daltorrido. In Italia la situazione più devastante è sempre in Sicilia. Sono 33 le squadre di volontari delle Protezione civile provenienti dal Nord a supporto degli oltre 800 ...Si attenua ulteriormente ilalcon punte intorno ai 35 gradi ancora possibili sulla Sicilia; nel resto d'Italia temperature estive e in generale intorno ai 30 gradi, salvo qualche punta di ...StampaGiovedì 5, dopo il passaggio della perturbazione, le condizioni meteo tenderanno a migliorare gradualmente al Nord, con ampie schiarite al Nord-Ovest, qualche nuvola e pioggia mattutina al Nord- ...In Puglia, Sicilia e Sardegna previsti anche 44 gradi. Caldo al Sud con punte di 44 gradi, meteo instabile al Nord con temporali: Italia spaccata in ...