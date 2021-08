Al Bano | ”Virus ha aggredito anche mia figlia Jasmine | dura vederla stare così male”

Advertising

realashishstha : @MeghUpdates Bano virus - modi vaccine -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Virus

... chi prenderà il loro posto Jasmine Carrisi e Alfuori da The Voice Senior Il cantante di ... La figlia di Loredana Lecciso ha contratto il. 'Comunicazione importante. Sono positiva, ho preso ...ALCARRISI/ "Con i miei figli sono un padre severo al momento giusto" Un risultato che, ... non deve stupire, dal momento che già da un anno la politica racconta che, con il vaccino, ilfa ...Jasmine Carrisi positiva al Covid, come sta? Jasmine Carrisi positiva al Covid, come sta oggi? La ragazza ha dato la notizia tramite i social e aggiorna i fan sul suo stato ...Jasmine Carrisi ha il Covid. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso non sta bene, come fa sapere il cantante: "L'abbiamo dovuta 'segregare' e per una ragazzina di 20 anni è molto dura. Ha la febbre a ...