Al Bano svela come Jasmine Carrisi ha preso la notizia che non sarà in giuria a The Voice “Lei è molto …”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bano svela

BlogLive.it

AlCarrisi elogia Loredana Lecciso eun inedito retroscena AlCarrisi non si è di certo risparmiato nei confronti di Loredana Lecciso . Tant'è che non appena gli vengono i chiesti i ...... Al, i Ricchi e Poveri e Ambra Angiolini. Inoltre, l'omaggio a Francesco Nuti per il suo 66° ... Giada litiga con la madre ea lei e ai fratelli qualcosa che non sapevano. Laura chiede aiuto a ...A settembre inizieranno tutte le trasmissioni sospese per la pausa estiva e, se alcune sono state confermate così come hanno terminato, con lo stesso cast al completo, altre avranno delle novità. Ques ...Al Bano torna a parlare della sua ex moglie Romina Power: "Ha scelto la sua vita" Al Bano e Loredana Lecciso hanno rilasciato una lunga intervista al ...