Aka7even sbotta di nuovo | di mezzo il rapporto con Sangiovanni

Advertising

Novella_2000 : Aka7even sbotta su Instagram dopo essere stato accusato di copiare Sangiovanni (VIDEO) - infoitcultura : “Hai copiato Sangiovanni”, Aka7even sbotta contro le critiche su Instagram – ecco cos’ha detto - GiuseppeporroIt : 'Basta, mettiamo un punto', Aka7even sbotta e svela la verità sul rapporto con Sangiovanni #amici20 #aka7even… -

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even sbotta

Gossip e Tv

Nelle scorse ore,è sbottato via social, dopo essere stato insultato e accusato di copiare il collega. Nel suo sfogo, il giovane cantante ha anche colto l'occasione per spiegare ...Tra i talenti usciti dalla scuola di Amici,è sicuramente uno dei più seguiti e apprezzati dal giovane pubblico. Nelle ultime ore, però,... Bottiglie in giro e sporco De Filippia AmiciAka7even viene accusato sui social di copiare Sangiovanni: lui sbotta su Instagram e fa chiarezza sulla situazione. Le sue parole.Aka7even, al secolo Luca Marzano, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi 20, prende una posizione netta contro una parte dei suoi stessi fan. Nell’ultimo periodo, la sua n ...