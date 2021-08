Aka7even, risponde agli haters: “Basta dire che…” – VIDEO (Di lunedì 2 agosto 2021) Aka7even, il cantante campano ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ci tiene a precisare di non aver nessun problema con Sangiovanni, anzi il loro rapporto è molto solido Aka7even, cantante ed ex concorrente di Amici (Screen)Il cantante campano ed ex concorrente di Amici, Aka7even, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui spiega di non aver nessun tipo di attrito con Sangiovanni. Nel dettaglio, Aka7even, ha mostrato degli screen che riportavano dei messaggi ricevuti da alcuni haters i quali lo hanno accusato di aver copiato Sangiovanni. Il cantante ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 2 agosto 2021), il cantante campano ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ci tiene a precisare di non aver nessun problema con Sangiovanni, anzi il loro rapporto è molto solido, cantante ed ex concorrente di Amici (Screen)Il cantante campano ed ex concorrente di Amici,, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui spiega di non aver nessun tipo di attrito con Sangiovanni. Nel detto,, ha mostrato degli screen che riportavano dei messaggi ricevuti da alcunii quali lo hanno accusato di aver copiato Sangiovanni. Il cantante ha ...

Advertising

IsaeChia : #Amici20, #Aka7even risponde a chi lo accusa di copiare #Sangiovanni Il cantautore vuole mettere un punto alla gue… - babyrubacuori : @conlavistablack ho appena scritto ad aka7even news, se mi risponde ti farò sapere - akatiamoo : io non sono sicura di niente ma di luca che alla domanda “com’è avete tutta quella gente davanti” risponde “eehh ta… - Sara68836415 : RT @martina_brk: è una forza della natura è nato per fare questo e non lo dico da fan, lo dico da persona oggettiva che ha la pelle d'oca o… - conlavistablack : -Il messaggio oppure no però ha visto che gli avevo scritto un paragrafo e lui mi guarda e dice 'che cazzo scrivi a… -