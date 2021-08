Afghanistan | Usa e Gb | sospetti crimini guerra dei Talebani

Advertising

Avvenire_Nei : L'Afghanistan precipita nel caos e nell'orrore - nino_giovanni : @TgLa7 Dopo la fuga degli USA e dei fedeli alleati, i talebani hanno le porte spalancate per rimettere a ferro e fu… - giuliog : RT @Rvaticanaitalia: Il deterioramento della situazione della sicurezza in #Afghanistan e' dovuto 'alla decisione improvvisa' degli Usa di… - MRMRSC6 : RT @GianniRosini: Afghanistan, Usa aprono a un coinvolgimento della Cina. Pechino vede le opportunità economiche e chiede stabilità ai Tale… - petro_francesco : RT @GianniRosini: Afghanistan, Usa aprono a un coinvolgimento della Cina. Pechino vede le opportunità economiche e chiede stabilità ai Tale… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Usa

ANSA Nuova Europa

e Gran Bretagna accusano i Talebani di sospetti "crimini di guerra", con il "massacro di civili" nella città di Spin Boldak, nella provincia di Kandahar al confine con il Pakistan. "Hanno ucciso ...Kabul, 02 ago 16:11 - Nell'offensiva in corso nel distretto di Spin Boldak, nella provincia di Kandahar, nel sud dell', "i talebani hanno massacrato...KABUL, 02 AGO - Usa e Gran Bretagna accusano i Talebani di sospetti "crimini di guerra", con il "massacro di civili" nella città di Spin Boldak, nella provincia di Kandahar al confine con il Pakistan.Durante il "massacro di civili" nella città di Spin Boldak, nella provincia di Kandahar, i Talebani "hanno ucciso decine di civili come rappresaglia", scrivono in una nota congiunta le ambasciate di W ...