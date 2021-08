Afghanistan | i talebani alla conquista di Kandahar Il regno della sharia e la fuga dell' Occidente

(Di lunedì 2 agosto 2021) Lae l'avanzata. La, l'avanzata dei. Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a Herat tra ie le forze governative. Terza città ...

...ha scioccato molti e ha portato a preoccuparsi che la capitale, Kabul, potesse essere la prossima a cadere", ha riferito la CNN . Nonostante le preoccupazioni per il fatto che l'...La trincea del Jihad Gli Stati Uniti, dopo gli attentati dell'11 settembre lanciarono nell'ottobre del 2001 l'offensiva contro l'dei, diventato un safe haven, un rifugio sicuro ...ROMA. – Il disimpegno americano dall’Afghanistan, avvenuto in tempi inaspettatamente rapidi, assume sempre più i tratti di uno scenario vietnamita, con l’offensiva dei Talebani che arriva a minacciar ...Violenti combattimenti sono in corso per il quarto giorno consecutivo a Herat tra i talebani e le forze governative ...