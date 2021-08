Adolfo Urso: "Attacco grave. Se c'è lo zampino di Stati tocca alla Difesa e alla Nato" (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’Attacco è serio, è grave. Lo dimostra anche il fatto che ancora non siamo potuti venirne a capo”. Domanda: “Ma è un Attacco criminale oppure c’è dietro un’entità statale? Risposta: “Dovranno essere i servizi segreti a dircelo“ risponde Adolfo Urso, presidente del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi, che per questo ha preso subito l’ iniziativa e convocato dopodomani a palazzo San Macuto, Elisabetta Belloni, nuovo capo del DIS, l’organismo di coordinamento di AISE ed AISI. Un’audizione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, già programmata per domani sarà dedicata in parte ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) “L’è serio, è. Lo dimostra anche il fatto che ancora non siamo potuti venirne a capo”. Domanda: “Ma è uncriminale oppure c’è dietro un’entità statale? Risposta: “Dovranno essere i servizi segreti a dircelo“ risponde, presidente del Copasir, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi, che per questo ha preso subito l’ iniziativa e convocato dopodomani a palazzo San Macuto, Elisabetta Belloni, nuovo capo del DIS, l’organismo di coordinamento di AISE ed AISI. Un’audizione del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, già programmata per domani sarà dedicata in parte ...

