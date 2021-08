Adinolfi come Fassino: tuona contro la “débâcle” azzurra nel giorno di Jacobs e Tamberi (Di lunedì 2 agosto 2021) Mario Adinolfi come Fassino? La domanda è lecita, il trend è servito, alla luce dell’incredibile tweet uscito fuori ieri mattina dalla penna e dalla testa di Adinolfi su Twitter. Tema: il fallimento della spedizione azzurra a Tokyo 2020. Anzi, la “débacle”, come l’ha definita lui, in quello che era a tutti gli effetti un attacco diretto in 360 caratteri al Presidente del Coni Malagò, definito senza mezzi termini un “Pr”. Erano le 9.35 ora italiana di un giorno che – nessuno ancora poteva immaginarlo, di sicuro non Adinolfi – che avrebbe cambiato per sempre ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Mario? La domanda è lecita, il trend è servito, alla luce dell’incredibile tweet uscito fuori ieri mattina dalla penna e dalla testa disu Twitter. Tema: il fallimento della spedizionea Tokyo 2020. Anzi, la “débacle”,l’ha definita lui, in quello che era a tutti gli effetti un attacco diretto in 360 caratteri al Presidente del Coni Malagò, definito senza mezzi termini un “Pr”. Erano le 9.35 ora italiana di unche – nessuno ancora poteva immaginarlo, di sicuro non– che avrebbe cambiato per sempre ...

Advertising

CosiminaVitolo : @LucaBizzarri Adinolfi sta allo sport come Siffredi sta al cristianesimo. - BruNO16503135 : @Zaqq__ Adinolfi è assessuato come gli angeli e come i bambolotti Cicciobello Non fa testo - loZibbo : RT @f_chinellato: Chiedo cortesemente a Mario Adinolfi e al Fatto Quotidiano di scrivere qualcosa sull'inadeguatezza della nazionale di Bas… - 82Aimar : RT @D_Minuti: Ammetto di amare molto eventi come quello di ieri, capaci di unire una nazione intera. Insultare Adinolfi, intendo. - comparealfio : RT @MattPetcoke: Eh ma non si governa lo sport con gli aperitivi via Majin Adinolfi, a parte che senza l'Aniene storicamente saremmo come A… -