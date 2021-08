A Nuoro “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista”, atlante emozionale per scoprire la psiche dei personaggi della scrittrice nuorese dal 3 al 5 agosto (Di lunedì 2 agosto 2021) Appuntamenti dal 3 al 5 agosto alle 20.30 nello Spazio Ilisso con Gianluca Medas e Franca Carboni Dal 3 al 5 agosto il cortile esterno dello Spazio Ilisso di Nuoro ospiterà “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista”. Si tratta di una serie di incontri, da tenersi alle 20.30, in cui recitazione, emozioni e scienza si incontrano intorno ai romanzi di Grazia Deledda con un’inedita introspezione dei suoi personaggi. Organizzata da Spazio Ilisso, Figli d’Arte Medas e associazione ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 2 agosto 2021) Appuntamenti dal 3 al 5alle 20.30 nello Spazio Ilisso con Gianluca Medas e Franca Carboni Dal 3 al 5il cortile esternoSpazio Ilisso diospiterà “e il”. Si tratta di una serie di incontri, da tenersi alle 20.30, in cui recitazione, emozioni e scienza si incontrano intorno ai romanzi dicon un’inedita introspezione dei suoi. Organizzata da Spazio Ilisso, Figli d’Arte Medas e associazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuoro Grazia Allai. Lunedì 2 agosto III edizione del Festival Palcoscenici d'Estate ... Sardegna Film Commission, Sardegna Teatro, del Comune di Nuoro e del Distretto Culturale del Nuorese. Un delicato e immaginifico omaggio a Grazia Deledda , che riappare nel giardino di quella che un ...

A Nuoro 'Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista' NUORO, 30 luglio 2021 - Dal 3 al 5 agosto il cortile esterno dello Spazio Ilisso di Nuoro ospiterà 'Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista' . Si tratta di una serie di incontri, da tenersi alle 20.30 , in cui recitazione, emozioni e scienza si incontrano intorno ai romanzi ...

A Nuoro “Grazia Deledda e il lettino dello psicanalista”, atlante emozionale per scoprire la psiche dei personaggi della scrittrice nuorese S&H Magazine Rinviata esposizione fotografica sulla Deledda NUORO. È stata rinviata a data da destinarsi l' esposizione fotografica, prevista per oggi, del percorso conoscitivo sull'opera monumentale a Grazia Deledda a cura dello scultore Pietro Longu, a ...

