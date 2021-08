5 location italiane amate dalle celebs per le vacanze estive

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 agosto 2021) Estate fa rima con vacanze e finalmente, con la possibilità di tornare a viaggiare, potremo trascorrerle dove e con chi vorremo. Io ho scelto di rimanere in Italia (come l’anno scorso) perché mi sono resa conto che ci sono ancora un sacco di posti incredibili dove non sono mai stata e che voglio assolutamente visitare. Diciamocelo: il nostro Paese è tra i più amati per le ferie estive perché offre tantissime varietà sia a livello di paesaggi (mare, montagna, lago e pianura) che per le città in cui si respirano arte, storia e cultura (non menziono il cibo, se non amassi scoprire nuovi itinerari rimarrei sempre qui). Ecco perché ci sono un sacco di celebs che, per trascorrere i mesi che vanno da giugno a settembre, scelgono sempre più spesso delle location italiane. Ecco le 5 più amate: