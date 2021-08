2 Agosto 1944 | Porrajmos | il massacro di Rom e Sinti

(Di lunedì 2 agosto 2021) La Giornata del ricordo dell’Olocausto di Rom eè poco conosciuta. La commemorazione delle vittime delricorda lo sterminio, perpetrato dalle forze naziste e dai suoi alleati, durante la seconda guerra mondiale. Collocata, in termini temporali, tra il 2 e il 3, in quella tragica notte furono uccisi e bruciati, nel campo di sterminio di Birkenau, circa tremila rom. Riconosciuta dal Parlamento Europeo con una Risoluzione datata 15 aprile 2015, il, traducibile come “grande divoramento”, è il termine con cui le popolazioni rom rievocano lo sterminio del loro popolo in ...

La nota inviata a Fides dalla CEC, sottolinea come la notte dal 2 al 3 agosto 1944 sia tristemente ricordata per l'infame assassinio di oltre 4.300 membri delle minoranze note come Sinti e Rromaníes, ...Il 2 agosto 1944 è una data simbolo nella storia di rom e sinti: è la data della liquidazione dello Zigeunerlager, il campo per "famiglie zingare" istituito ad Auschwitz-Birkenau e che il 16 maggio do ...