Zuppa di Porro del 1° agosto 2021

(Di domenica 1 agosto 2021)di. Gran casino Mps, la solita figuraccia del Pd. Landini, giuro che così apre il Corriere della Sera, dà il via libera al Green pass: ma chi si crede di essere? Brambilla il mondo è impazito e ha ragione. I fondi italiani rendono la metà di quelli eruopei. La solita intv, risparmiatevela, di Brunetta e Gentiloni: non dicono mai nulla. Molinari e il tallone di achille di Drgahi e cioè l’immigrazione. Fermi tutti: Giannini ha fatto l’assistente alla Sapienza e ce lo dice nel suo fondo #rassegnastampa1L'articolo proviene da Nicola

Il primo a definirsi "incredulo", va detto, è stato Nicolanella sua: "Questa mi sembra l'anticamera di un golpe - ha detto - siamo tutti impazziti?". Che poi è la stessa cosa che, con ...Infine aggiungi l'ingrediente segreto, il politico che di solito non rilascia mai interviste, ovvero il ministro Giancarlo Giorgetti , ed ecco che ladiprende un sapore tutto diverso. Se ...https://youtu.be/uDW8WvYSHQI 00:00 Covid, per il Corsera aumentano i contagi e i ricoveri, per il Qn solo i contagi. 01:40 Green pass, un incomprensibile ...L’ultima dei terroristi del virus, la bomba di Vaia dello Spallanzani e il suicidio di De Donno. Questo e altro nella Zuppa di Porro del 28 luglio 2021.