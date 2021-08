X Factor, vincitore tuona: “Tornassi indietro, sceglierei Amici” (Di domenica 1 agosto 2021) Un ex vincitore di X Factor che ha fatto molta strada, non è contento della scelta fatta: potendo tornare indietro proverebbe a sfondare con Amici Era il 2013 quando Lorenzo Fragola, per la prima volta, provava le audizioni per entrare a far parte dei concorrenti di X Factor, ma fu scartato già ai provini preliminari. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Un exdi Xche ha fatto molta strada, non è contento della scelta fatta: potendo tornareproverebbe a sfondare conEra il 2013 quando Lorenzo Fragola, per la prima volta, provava le audizioni per entrare a far parte dei concorrenti di X, ma fu scartato già ai provini preliminari. L'articolo proviene da Inews.it.

