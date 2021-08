WMX | Kiara Fontanesi seconda | il Gran Premio del Belgio alla Van Der Vlist

Advertising

corsedimoto : VIDEO MOTOCROSS - Le immagini del secondo round del #Mondiale femminile a #Lommel (Belgio): con il 2° posto Kiara… - dianatamantini : MOTOCROSS - Kiara Fontanesi 2^ in Gara 2 a Lommel, arriva il primo podio stagionale. Vittoria di manche e GP a Shan… - corsedimoto : MOTOCROSS - Kiara #Fontanesi 2^ in Gara 2 a Lommel, arriva il primo podio stagionale. Vittoria di manche e GP a Sha… - dianatamantini : Due chiacchiere con Kiara Fontanesi dopo il primo evento WMX a Loket. Tappa sfortunata, ma il passo c'è: a Lommel l… - corsedimoto : KIARA #FONTANESI sfortunata a Loket, ma evidenza il feeling con la moto ed il passo gara. A Lommel la storia sarà d… -

Ultime Notizie dalla rete : WMX Kiara

Motosprint.it

La classifica finale del Gran Premio del BelgioSi vola in Turchia per le prossime due gare In campionato la Van Der Vlist comanda con 87 punti, due più della Campionessa in carica Duncan., ...Davide De Bortoli con la tabella rossa della Open sul podio di Loket Giornata no perFontanesi nelA chiudere la giornata il mondiale femminile di Motocross che vede la campionessa in ...Kiara Fontanesi torna sul podio del Campionato del Mondo FIM Femminile di Motocross sulla pista di Lommel, nel secondo Gran Premio dell’anno ...Kiara Fontanesi sfortunata a Loket, ma evidenza il feeling con la moto ed il passo gara. A Lommel la storia sarà diversa!