Volo nell’arte | alla scoperta del libro di Wanda Lombardi

(Di domenica 1 agosto 2021)è il titolo datosilloge di, pubblicata per Guido Miano Editore (2021) nella collana Parallelismo delle Arti. Si tratta di 33 componimenti poetici, ma solo in alcuni di essi a mio avviso riverbera quel comune linguaggio, quella sensibilità artistica che possa giustificare, in un parallelismo delle arti, un felice incontro in cui si compenetrino, nell’ispirazione, Poesia e Pittura, Fotografia, Musica e Scultura. La poetessa indubbiamente colta e raffinata, appare soprattutto sinceramente appassionata della bellezza e dell’arte al punto da dedicare interi componimenti ...