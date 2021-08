Volley, Pagelle Italia-Venezuela 3-0. Juantorena trascinatore. Piano implacabile, bene Lavia, entrato in corsa (Di domenica 1 agosto 2021) RICCARDO SBERTOLI 7: Gestisce la squadra senza troppe difficoltà. Fatica a trovare l’intesa con Michieletto ma la precisione e la capacità di distribuire il gioco sono confortanti. LUCA VETTORI 5.5: Campanello d’allarme per il sostituto di Zaytsev che parte titolare ma appare discontinuo e poco efficace in attacco e in battuta. Al di sotto delle aspettative. MATTEO Piano 8.5: 100% in attacco, 5 muri, se non è la partita perfetta poco ci manca. Buone notizie dal centro che sarà determinante, qualsiasi sia l’avversario, nei quarti di finale. OSMANY Juantorena 8: Ancora 17 punti, il 70% in attacco, due muri e un ace per lo schiacciatore azzurro che si ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) RICCARDO SBERTOLI 7: Gestisce la squadra senza troppe difficoltà. Fatica a trovare l’intesa con Michieletto ma la precisione e la capacità di distribuire il gioco sono confortanti. LUCA VETTORI 5.5: Campanello d’allarme per il sostituto di Zaytsev che parte titolare ma appare discontinuo e poco efficace in attacco e in battuta. Al di sotto delle aspettative. MATTEO8.5: 100% in attacco, 5 muri, se non è la partita perfetta poco ci manca. Buone notizie dal centro che sarà determinante, qualsiasi sia l’avversario, nei quarti di finale. OSMANY8: Ancora 17 punti, il 70% in attacco, due muri e un ace per lo schiacciatore azzurro che si ...

