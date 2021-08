Volley | Olimpiadi Tokyo | l’Italia pesca l’Argentina ai quarti di finale | evitato il Brasile Tabellone e calendario

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021)affronteràaididelledi2021. Questo è l’esito del sorteggio che interessava la Nazionale dimaschile per il primo turno della fase a eliminazione diretta. Gli azzurri avrebbero potutore anche il, ma la sorte ha portato in dote l’Albiceleste. L’appuntamento è per martedì 3 agosto (orario ancora da definire). I ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere contro gli ostici sudamericani, in un incrocio tutt’altro che da sottovalutare e che mette in palio la ...