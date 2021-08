"Voi cosa fareste?". Sonia Bruganelli, la foto della figlia malata con cui zittisce le bestie che la insultano | Guarda (Di domenica 1 agosto 2021) Ora basta. Ora Sonia Bruganelli risponde all'odio e agli insulti degli haters, zittiti con un'immagine di fronte alla quale neppure il peggiore degli idioti può replicare. Il tema è sempre quella relativa al jet privato, sempre nel mirino quando si parla della moglie di Paolo Bonolis, che come è noto ama condividere anche i momenti più esclusivi della sua vita su Instagram. In questo caso, la Bruganelli ha mostrato una foto della figlia Silvia, aiutata mentre scende dal jet. Il punto è che la ragazza ha problemi motori e di salute. E proprio da ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Ora basta. Orarisponde all'odio e agli insulti degli haters, zittiti con un'immagine di fronte alla quale neppure il peggiore degli idioti può replicare. Il tema è sempre quella relativa al jet privato, sempre nel mirino quando si parlamoglie di Paolo Bonolis, che come è noto ama condividere anche i momenti più esclusivisua vita su Instagram. In questo caso, laha mostrato unaSilvia, aiutata mentre scende dal jet. Il punto è che la ragazza ha problemi motori e di salute. E proprio da ...

Advertising

borghi_claudio : @TipoNomeForma @GufoItaliano Leggono leggono... eccome se leggono. Ma in ogni caso lo capite o no che non è logico… - SusannaCeccardi : Nella mia intervista a @qn_lanazione di oggi, vi spiego perché la battaglia contro la proposta di legge del Partito… - carmelitadurso : Loro amano incondizionatamente. Si affidano completamente e l’unica cosa che ci chiedono è di stare insieme a noi.… - Heritage1340hd : @AlexiaBaglivo @niky40786498 Lui come Salvini hanno fatto e stanno continuando a fare solo disastri per l'Italia..… - ricmaggiolo : Una curiosità: ma quanti di voi sanno cosa disciplinava, come e che soprattutto che impatto aveva prima della sua m… -

Ultime Notizie dalla rete : Voi cosa Calciomercato: il Lane che verrà Ed ecco per voi un'altra citazione Belloniana: parlando proprio di questo aspetto il grande Berto Menti mi disse una cosa memorabile. 'Un giocatore professionista, quando arriva in fondo al campo e ...

Tokyo 2020, quattro cose sul Giappone che (forse) non sapete E le conversazioni procedono con voi che provate a spiegare delle cose e loro che rispondono 'ai'. ... Io non so di cosa si cibino le cicale ma un'idea me la sono fatta. In Giappone le date si scrivono ...

Cosa dicono le stelle per il primo agosto - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Tokyo 2020, quattro cose sul Giappone che (forse) non sapete Terra affascinante e misteriosa il Giappone. Talmente lontana dalla nostra cultura che non è sempre facile capire come muoversi. Per questo ecco qualche consiglio utile, specie in caso ...

Oroscopo del 2 agosto: ottimo lunedì per Bilancia, in calo l'Acquario (seconda tranche) Di seguito le previsioni dell' Oroscopo del giorno 2 agosto su amore e lavoro e poi, come da prassi, la classifica a stelline finale valida per tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete a Pesci. Bilanci ...

Ed ecco perun'altra citazione Belloniana: parlando proprio di questo aspetto il grande Berto Menti mi disse unamemorabile. 'Un giocatore professionista, quando arriva in fondo al campo e ...E le conversazioni procedono conche provate a spiegare delle cose e loro che rispondono 'ai'. ... Io non so disi cibino le cicale ma un'idea me la sono fatta. In Giappone le date si scrivono ...Terra affascinante e misteriosa il Giappone. Talmente lontana dalla nostra cultura che non è sempre facile capire come muoversi. Per questo ecco qualche consiglio utile, specie in caso ...Di seguito le previsioni dell' Oroscopo del giorno 2 agosto su amore e lavoro e poi, come da prassi, la classifica a stelline finale valida per tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete a Pesci. Bilanci ...