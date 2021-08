Villarreal-Marsiglia | Emery e Sampaoli sfiorano la rissa

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 1 agosto 2021) Doveva essere un’amichevole quella tra, ma invece si è sfiorata la, protagonisti i due allenatori, Unaie Jorgeche hanno creato un diverbio che ha rischiato di sfociare in qualcosa di più grave. Il tutto è nato per un brutto fallo di un giocatore delsu uno delha iniziato ad inveire contro l’arbitro che lo ha espulso. Nell’uscire dal campo,si è scagliato verbalmente anche contro, tecnico del, che non se ...