VIDEO Vanessa Ferrari verso la Finale olimpica | riviviamo i due esercizi su “Con te partirò” | doppio 14 1

Coninews : ??????? A Vanessa Ferrari e al direttore tecnico Enrico Casella piacciono le cose fatte bene! Lunedì servirà un grand… - Eurosport_IT : WOW ?????? Vanessa Ferrari incanta tutti con il suo esercizio a corpo libero sulle note di 'Con te partirò' ??????????????… - Eurosport_IT : 30 anni, quarta Olimpiade... ma Vanessa Ferrari incanta ancora come fosse la prima volta ??????? #HomeOfTheOlympics |… - Carlaaccardo : RT @sfenty2: @ferrarivany FORZA VANESSA! SIAMO TUTTI CON TE!!! ???????? - TerboraD : RT @sfenty2: @ferrarivany FORZA VANESSA! SIAMO TUTTI CON TE!!! ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Vanessa

Incontrada da Mara Venier ne I l Meglio di Domenica In . L'attrice italo spagnola si rivede in alcuni stralci montati dagli autori per lei: "è stato emozionante vedere questo', commenta. ...Infine ilmessaggio del regista Mauro Mancini e la proiezione del suo film 'Non odiare', ... Casagiove, Tredici e Curti, daSound in via Tescione a Caserta, alla pizzeria Sunrise di via ...Vanessa Ferrari si sta avvicinando a grandissimi passi alla Finale al corpo libero delle Olimpiadi di Tokyo 2021. L'azzurra si presenta col miglior punteggio di qualifica, ovvero il 14.166 ottenuto la ...Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada. Insieme hanno avuto un figlio, Isàl, che oggi ha 13 anni, mentre lui era già padre di Diletta.