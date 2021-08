VIDEO | TAMBERI E JACOBS insieme dopo la vittoria alle Olimpiadi!

Advertising

Eurosport_IT : Vi dobbiamo tanti di quei 'GRAZIE' che voi non avete idea ?????? #Jacobs | #Tamberi | #Tokyo2020 | oro - Eurosport_IT : QUANTE EMOZIONI! ?????? Si, Gimbo! Hai appena vinto l'oro, è tutto vero! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : 'Che ca**o hai fatto ??!!' ?????????? Gimbo, ce lo siamo chiesti anche noi ?????? #Tokyo2020 | #Athletics | #Jacobs |… - _SaraC_92 : RT @Eurosport_IT: QUANTE EMOZIONI! ?????? Si, Gimbo! Hai appena vinto l'oro, è tutto vero! ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics… - BarbaraPerla2 : RT @giuliocavalli: La meglio gioventù. #tokyo2020? #Jacobs & #Tamberi -

'Ciao mondo, siamo i due campioni olimpici'. Inizia con le parole di Marcell Jacobs, oro nei 100 metri, la storia pubblicata su Instagram da Gianmarco, oro nel salto in alto. I due neo campioni olimpici in auto per le strade di Tokyo ancora increduli delle rispettive imprese si chiedono: 'Ma è tutto ...Gianmarco, oro ex aequo con Brashim nel salto in alto a Tokyo, regala sorrisi in conferenza stampa.Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiama al telefono Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi per complimentarsi per le medaglie d’oro alle Olimpiadi: la loro reazione è tutta da ridere Due emozion ...Anche il ct azzurro Roberto Mancini non si esime dal fare i propri complimenti, attraverso il suo profilo Twitter, a Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs, vincitori di due splendide medaglie d'oro quest ...