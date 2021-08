VIDEO Marcell Jacobs vince i 100 metri, campione olimpico a Tokyo 2020! L’impresa del secolo! (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs nella storia! L’azzurro vince l’oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Una gara da favola quella dell’italiano che nel lanciato è stato letteralmente inarrestabile. Una prova da sogno che consente al 26enne nativo di El Paso di entrare per sempre nella storia dell’atletica mondiale. Jacobs ha fermato il cronometro sul tempo di 9”80 che è il nuovo record europeo mettendosi alle spalle lo statunitense Fred Kerley che ha fermato il cronometro in 9”84. A chiudere il podio il canadese Andre de Grasse medaglia di bronzo in 9”89. Riviviamo le emozioni della spettacolare finale ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)nella storia! L’azzurrol’oro nei 100alle Olimpiadi di. Una gara da favola quella dell’italiano che nel lanciato è stato letteralmente inarrestabile. Una prova da sogno che consente al 26enne nativo di El Paso di entrare per sempre nella storia dell’atletica mondiale.ha fermato il cronometro sul tempo di 9”80 che è il nuovo record europeo mettendosi alle spalle lo statunitense Fred Kerley che ha fermato il cronometro in 9”84. A chiudere il podio il canadese Andre de Grasse medaglia di bronzo in 9”89. Riviviamo le emozioni della spettacolare finale ...

