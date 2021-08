VIDEO Marcell Jacobs 9?84, record europeo nei 100 metri e finale alle Olimpiadi! (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jcobs conquista la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Un risultato straordinario quello dell’azzurro che ha tagliato il traguardo in 9”84. Un tempo stratosferico che vale per il velocista italiano il record europeo e l’ingresso nella storia dello sport nostrano. Una prova incredibile che lascia ben sperare in vista della finale che si preannuncia altamente spettacolare. Meglio di Jacobs, di un solo centesimo, il cinese Bingtian Su e lo statunitense Ronnie Baker che potrebbero essere gli avversari più accreditati per l’azzurro nella lotta ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)Jcobs conquista ladei 100Olimpiadi di Tokyo. Un risultato straordinario quello dell’azzurro che ha tagliato il traguardo in 9”84. Un tempo stratosferico che vale per il velocista italiano ile l’ingresso nella storia dello sport nostrano. Una prova incredibile che lascia ben sperare in vista dellache si preannuncia altamente spettacolare. Meglio di, di un solo centesimo, il cinese Bingtian Su e lo statunitense Ronnie Baker che potrebbero essere gli avversari più accreditati per l’azzurro nella lotta ...

Advertising

Eurosport_IT : VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in b… - Corriere : Correre a 50 km orari dietro l’auto, ecco come fa Marcell Jacobs - Corriere : Correre a 50 km orari dietro l’auto, ecco come fa Marcell Jacobs - ValeriaParrell2 : RT @MarcoJuric: Forse non è chiaro cosa sia 9.84. E #Tamberi lo sottolinea “Ma che ca… hai fatto”. ???? Mostruoso Marcell #Jacobs . #Athletic… - Radio1Rai : #Tokyo2020 Emozioni dall'#Atletica. Marcell #Jacobs sarà il primo italiano in finale nei 100 metri ai… -