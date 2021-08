VIDEO L’Italvolley maschile annienta il Venezuela per 3-0 alle Olimpiadi di Tokyo. Riviviamo il match (Di domenica 1 agosto 2021) Vittoria convincente delL’Italvolley maschile a Tokyo 2020 che, asfaltando il Venezuela per 3-0, ha chiuso il girone A piazzandosi al secondo posto e accedendo così ai quarti di finale. Partita ben controllata quella degli azzurri, bravi a imporsi nei tre set con il punteggio di 25-22, 25-15 e 25-17. Numeri importanti, considerando anche l’assenza di big assoluti come Ivan Zaytsev e Simone Giannelli, lasciati come prevedibile fuori dal coach Gianlorenzo Blengini. Con un super Osmany Juantorena, top scorer e autore di 17 punti, l’Italia dopo un primo set molto equilibrato concluso comunque in maniera vincente, ha trovato la ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Vittoria convincente del2020 che, asfaltando ilper 3-0, ha chiuso il girone A piazzandosi al secondo posto e accedendo così ai quarti di finale. Partita ben controllata quella degli azzurri, bravi a imporsi nei tre set con il punteggio di 25-22, 25-15 e 25-17. Numeri importanti, considerando anche l’assenza di big assoluti come Ivan Zaytsev e Simone Giannelli, lasciati come prevedibile fuori dal coach Gianlorenzo Blengini. Con un super Osmany Juantorena, top scorer e autore di 17 punti, l’Italia dopo un primo set molto equilibrato concluso comunque in maniera vincente, ha trovato la ...

