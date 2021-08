VIDEO Jade Carey in crisi al volteggio. Blocco mentale, manca il Cheng: ha i Twisties come Biles? (Di domenica 1 agosto 2021) Jade Carey soffre di Twisties come Simone Biles? Questa è la sensazione che abbiamo avuto durante la Finale al volteggio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense avrebbe dovuto eseguire un Cheng come primo salto, ma sbaglia completamente la rincorsa alla tavola, approccia male la tavola e va in crisi totale, riuscendo ad evitare una caduta potenziale esibendo uno Yurchenko teso. L’americana ha iniziato a versare le prime lacrime, come se fosse spaventata e frastornata per quanto successe, in preda a un ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021)soffre diSimone? Questa è la sensazione che abbiamo avuto durante la Finale aldelle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense avrebbe dovuto eseguire unprimo salto, ma sbaglia completamente la rincorsa alla tavola, approccia male la tavola e va intotale, riuscendo ad evitare una caduta potenziale esibendo uno Yurchenko teso. L’americana ha iniziato a versare le prime lacrime,se fosse spaventata e frastornata per quanto successe, in preda a un ...

Advertising

peskdo_jade : RT @DeepWaterLife: A rare Ginger Albino Seal - Sexy_Babe_Girls : RT @Born2TeasexXx: ??Jade Insane New Bikini Pole Dance Video?? Full Video?? - huge_sexy : RT @Born2TeasexXx: ??Jade Insane New Bikini Pole Dance Video?? Full Video?? - UKBabeChannels : RT @Born2TeasexXx: ??Jade Insane New Bikini Pole Dance Video?? Full Video?? - BabeHeavenTV : RT @Born2TeasexXx: ??Jade Insane New Bikini Pole Dance Video?? Full Video?? -