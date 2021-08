VIDEO Jacobs | impresa d’oro alle Olimpiadi | a Casa Italia scoppia la festa

(Di domenica 1 agosto 2021) Atleti come lui che sanno cosa vuol dire lottare per vincere un Olimpiade. I ragazzi dell'a Tokyo hanno vissuto così la gara dei cento metri vinta dall'no. A riprenderli Matteo Giunta,natore (e compagno) della Pellegrini

"Sei il nostro numero uno": maidi incoraggiamento nei confronti di qualcuno è stato così profetico come quello inviato da Nicole Daza, compagna di Marcelle madre di due dei suoi tre figli. La ragazza aveva inviato all'...Vedi Anche Nelle immagini di Discovery+ tutti i salti di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto () La porta della nuova era la sfonda, dieci minuti più tardi, Marcell Lamont...Domenica, 1 agosto 2021. Una data che non dimenticheremo mai. Venti minuti di gioia, di emozione, di lacrime, di meravigliosa bellezza sportiva hanno unito l'Italia, in trepidazione per i due ori conq ...Marcell Jacobs ha costruito il suo trionfo olimpico nei 100 metri da metà gara in poi. L’italiano è partito piano, ai 30 metri era penultimo, ai 60 ancora giù dal podio. Poi, ha inserito il turbo che ...